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Из Московского района до Балтийского вокзала можно будет добраться на маршруте № 286
Сегодня, 15:15
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Из Московского района до Балтийского вокзала можно будет добраться на маршруте № 286

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Воспользоваться новым автобусом горожане смогут с 15 июля.

Мимо метро "Звездная" и "Парк Победы" до Балтийского вокзала будет курсировать автобус № 286. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга сегодня, 7 марта.

Низкопольный автобус вместимостью 80 человек улучшит  транспортную инфраструктуру на проспекте Космонавтов и на Новоизмайловском проспекте. Отметим, что транспорт будет останавливаться около производственных предприятий на Митрофаньевском шоссе.

Первый рейс будет отправляться в путь в 5:30 утра. Последний в 23:30. Ждать автобус придется около 12-15 минут.

Ранее на Piter.tv: юрист разъяснила законность отмены оплаты проезда наличными в транспорте Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: балтийский вокзал, метро звездная, метро парк победы, общественный транспорт, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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