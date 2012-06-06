Юрист разъяснила законность отмены оплаты проезда наличными в транспорте Петербурга

С 1 апреля оплатить проезд в наземном транспорте можно будет только "Подорожником", льготными электронными билетами или разовыми QR-билетами, банковской картой.

С 1 апреля в общественном наземном транспорте Петербурга перестанут принимать наличные для оплаты проезда. Нововведение распространится по маршрутам постепенно. Пассажирам предложат оплачивать проезд банковской картой, "Подорожником", льготными электронными билетами или разовыми QR-билетами, которые станут продавать в киосках "Организатора перевозок" и в кассах метро.

Пользователи сети усомнились в законности такого решения:

Сомневаюсь, что отказ от налички законен. Наличность – законное платежное средство. пользователь сайта Пикабу

Представляю картину: человек в автобусе узнал, что его подорожник пуст, банковской карты нет, только наличка, а чтобы купить разовый билет, ему надо как-то добраться до ларька Организатора перевозок... Отличная перспектива, особенно если человек этот - пенсионер, получающий пенсию наличкой на почте и не имеющий банковской карты. пользователь ВКонтакте

Вы же в курсе что есть целые огромные районы города, где нет метро в шаговой доступности и соответственно, далеко не все туда ездят, а пользуются исключительно наземным транспортом? Вы же в курсе что состояние подорожника никак не проверить, пока не вошёл в сам автобус, да? И пополнить-активировать его можно далеко не везде и все снова замыкается на метро и исключительно на некоторых видах автобусов? пользователь ВКонтакте

Piter.TV попросил юриста и правозащитницу Ирину Баханович взглянуть на нововведение с точки зрения законов.

Согласно статье 786 Гражданского Кодекса РФ о "Договоре перевозки пассажира", процитировала Баханович, транспортные услуги оказываются на основании договора перевозки пассажира, багажа или груза. Согласно такому договору, перевозчик обязуется перевезти пассажира и его багаж в пункт назначения, а пассажир – заплатить установленную плату за проезд и провоз багажа.

Также юрист напомнила выдержки из ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" от 08.11.2007 N 259-ФЗ и закон Санкт-Петербурга "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Согласно этим документам, договор перевозки считается заключенным, когда стороны достигают соглашения о стоимости услуг и пассажиру выдается проездной билет.

Важно понимать, что договор перевозки – это одна из разновидностей договора на оказание услуг, а значит к нему применяются положения Закона о защите прав потребителей. Этим законом (ч.1, ст. 16.1) установлено, что исполнитель (или владелец агрегатора в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем) обязан обеспечить возможность оплаты услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. С одной стороны, законом о защите прав потребителей предусмотрена обязанность предоставлять выбор осуществлять наличный или безналичный расчёт. С другой стороны, общественный транспорт является лишь средством передвижения, исполнителем, а не стороной по договору. Стороны договора в этом случае – это пассажир и сам перевозчик, в киосках которого предлагают покупать билеты. Ирина Баханович

Фактически, подытожила юрист, процедура законна – использование наличных не искореняется совсем, а переносится в киоски "Организатора перевозок". Однако Ирина Баханович выразила опасения в том, что покупка одноразовых билетов будет доступной – свою отрицательную роль могут сыграть внезапные пересадки и непродуманная система обеспеченности районов киосками по продаже билетов. Особенно вопросы вызывают отдаленные районы города, где непросто добраться до метро, подчеркнула юрист.

В ответ на аналогичные вопросы и претензии петербуржцев в соцсетях комитет по транспорту пообещал проработать проблему.

Как заявляли в "Организаторе перевозок", отказ от оплаты наличными в наземном транспорте поможет снизить количество злоупотреблений кондукторами и водителями, а также повысить экономическую эффективность перевозок.

Фото: Piter.TV