В Финском заливе недалеко от Выборга зарегистрировали четыре сейсмособытия

Магнитуда событий составила от 1,4 до 2,0.

Накануне, 20 октября, в Финском заливе недалеко от Выборга зафиксировали 4 сейсмособытия неясного происхождения. Это видно в бюллетене, который ежедневно публикует институт сейсмологии университета в Хельсинки.

Сейсмособытия зарегистрировали днем, с 12:35 до 18:32 по московскому времени.

в 12.35 магнитудой 2,0

в 14.02 магнитудой 1,5

в 17.54 магнитудой 1,5

в 18.32 магнитудой 1,4.

На карте сейсмособытия обозначают на карте черными кружками, взрывы (в карьерах, строительные, взрывы породы и др.) – синими, землетрясения – красными.

Фото: Piter.tv