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В Финском заливе недалеко от Выборга зарегистрировали четыре сейсмособытия
Сегодня, 11:32
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В Финском заливе недалеко от Выборга зарегистрировали четыре сейсмособытия

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Магнитуда событий составила от 1,4 до 2,0.

Накануне, 20 октября, в Финском заливе недалеко от Выборга зафиксировали 4 сейсмособытия неясного происхождения. Это видно в бюллетене, который ежедневно публикует институт сейсмологии университета в Хельсинки.

Сейсмособытия зарегистрировали днем, с 12:35 до 18:32 по московскому времени.

  • в 12.35 магнитудой 2,0

  • в 14.02 магнитудой 1,5

  • в 17.54 магнитудой 1,5

  • в 18.32 магнитудой 1,4.

На карте сейсмособытия обозначают на карте черными кружками, взрывы (в карьерах, строительные, взрывы породы и др.) – синими, землетрясения – красными.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, ленобласть, сейсмособытия, сейсмособытия ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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