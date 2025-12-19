Небоскребы Лахты оказались под прицелом экспертов ЮНЕСКО

Эксперты ЮНЕСКО впервые с 2018 года изучили новые проекты Петербурга.

Консультативная миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС прибыла в Санкт-Петербург для оценки градостроительных проектов, включая высотную застройку в Лахте и другие объекты, влияющие на историческую среду города.

О визите миссии 26 января сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. В мероприятиях с участием международных экспертов также принял участие вице-губернатор города Николай Линченко.

В комитете сообщили, что представители правительства Петербурга в ходе визита предоставляют экспертам Центра всемирного наследия ЮНЕСКО информацию о мерах по сохранению исторического облика города и о реализации крупных градостроительных проектов. В сообщении отмечается: "Правительство города в ходе визита миссии открыто информирует экспертов ЦВН по вопросам, связанным с сохранением объекта, в том числе в части планирования и реализации крупных градостроительных проектов".

В перечень проектов, представленных миссии, вошли многофункциональные высотные комплексы в районе Лахты, Широтная магистраль скоростного движения, Большой Смоленский мост, проект колокольни Смольного собора, а также работы по реставрации Конюшенного ведомства.

Консультативная миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС проводит работу в Санкт-Петербурге впервые с 2018 года.

Фото: Piter.Tv