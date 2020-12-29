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На Крещение петербуржцев ждет небольшой снег и умеренный мороз
Сегодня, 7:54
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Alena_Zinovieva

На Крещение петербуржцев ждет небольшой снег и умеренный мороз

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Температура воздуха составит -4…-6 градусов.

Во вторник, 19 января, в День Крещения Господня, влияние на погоду в Петербурге окажет тыловая часть циклона, уходящего на восток. Он станет причиной небольшого снега и умеренных заморозков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температура воздуха в городе составит -4…-6 градусов. В Ленобласти ожидается -3…-8 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что Беглов проверил безопасность крещенских купаний в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: крещение господня, михаил леус, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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