Небо Петербурга украсят 30 воздушных шаров на фестивале "Мечтать! Летать!"
Сегодня, 16:50
В парке 300-летия Петербурга 23-24 августа состоится первый фестиваль воздухоплавания "Мечтать! Летать!".

В парке 300-летия Петербурга 23-24 августа пройдет первый фестиваль воздухоплавания "Мечтать! Летать!". В мероприятии примут участие около 30 аэростатов, которые совершат три массовых старта: утром и вечером 23 августа, а также утром 24 августа.

Программа фестиваля включает работу творческих мастерских, спортивных и детских зон, фотоплощадок и лаунж-пространств. Вечером 23 августа запланировано светомузыкальное шоу и концерт на главной сцене.

Перед открытием фестиваля состоится пролог - шоу света, пламени и музыки. Аэростаты подсветят вечернее небо Петербурга под классическую музыку на набережной Невы.

 Фото: freepik

Теги: аэростат, петербургский аэростат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

