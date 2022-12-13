Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

В СБ ООН считают, что НАТО и ЕС погрязли в русофобии.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что у России больше нет доверия к тем обещаниям, которые выдвигает Запад, поэтому коллективные союзники больше не смогут жить как прежде с Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности. Он произнес речь во время мероприятия, посвященному теме годовщины Минских договоренностей. МИД уверен в том, что Западу интересно создавать общеевропейскую и евроатлантическую системы безопасности не с РФ, а исключительно против нее.

Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию, чтобы мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками - это все, что вами на самом деле движет. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя подчеркнул, что доверия у России не осталось ко всем обещаниям Запада, включая и то, что было связано с нерасширением на Восточный фланг Европы, ни о том, что НАТО не хочет вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, ни о стремлении жить мирно и при добрососедстве. В СБ ООН дипломат обвинил страны военного альянса к коварстве и недоговороспособности, так как они начали формировать вблизи российских государственных границ условия жесточайшей и русофобской диктатуры, а также ликвидируют даже малейшие проявления свободы слова.

Небензя заявил, что Россия сомневается в возможности посредничества ООН по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций