Небензя сообщил, что Россия в СБ ООН поднимет тему положения детей в конфликте на Украине

Постпред РФ пообещал дать ответ Совбезу ООН в июле по теме.

Россия в июле 2023 года во время британского председательства в Совете Безопасности ООН поднимет на заседании тему положения детей в ходе украинского конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления в Совбезе по вопросу осуществления коллективным Западом военных поставок Вооруженным силам Украины сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Он отреагировал на "ядовитые инсинуации постпреда Соединенного Королевства".

...Полные лжи и классических британских клише, в том числе в отношении методов ведения войны, так называемого похищения детей, якобы использования их в качестве живого щита, включение в доклад по детям мы ответим в соответствующее время. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россия направила СБ ООН письмо с призывом к Западу не допустить диверсий на ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций