В России оценили участие Розмари диКарло в швейцарской мирной инициативе по Украине.

Участие представителя ООН в конференции по Украине в Швейцарии нарушает устав всемирной организации. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации, организованного западными государствами. Таким образом спикер прокомментировал участие на саммите сотрудницы ООН в качестве наблюдателя. Это место получила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Участие ООН в качестве наблюдателя недопустимо в соответствии со статьей 100 Устава ООН. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что реалии на земле будут меняться не в пользу киевского режима.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций