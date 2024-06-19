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Небензя обвинил ООН в нарушении устава из-за участия в конференции по Украине в Швейцарии

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В России оценили участие Розмари диКарло в швейцарской мирной инициативе по Украине.

Участие представителя ООН в конференции по Украине в Швейцарии нарушает устав всемирной организации. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации, организованного западными государствами. Таким образом спикер прокомментировал участие на саммите сотрудницы ООН в качестве наблюдателя. Это место получила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. 

Участие ООН в качестве наблюдателя недопустимо в соответствии со статьей 100 Устава ООН.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что реалии на земле будут меняться не в пользу киевского режима.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, розмари дикарло, сб оон, совет безопасности, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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