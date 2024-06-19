Постпред РФ в ООН напомнил о неудачах ВСУ.

Реалии на линии боевого соприкосновения в региональном конфликте на территории Украины будут меняться не в пользу армии киевского режима, а условия для начала мирных переговоров впоследствии для страны станут другими. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации.

Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россиянин указал коллегам на то, что отказ коллективного Запада от рассмотрения мирного предложения Москвы не стал сюрпризом для властей, а лишь подтверждает слепоту международных союзников киевского режима в политическом плане. Василий Небензя добавил, что ранее руководство стран-членов Североатлантического альянса поспешило отвергнуть инициативы Кремля.

Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций