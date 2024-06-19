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Небензя заявил, что реалии на земле будут меняться не в пользу киевского режима

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Постпред РФ в ООН напомнил о неудачах ВСУ.

Реалии на линии боевого соприкосновения в региональном конфликте на территории Украины будут меняться не в пользу армии киевского режима, а условия для начала мирных переговоров впоследствии для страны станут другими. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. 

Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россиянин указал коллегам на то, что отказ коллективного Запада от рассмотрения мирного предложения Москвы не стал сюрпризом для властей, а лишь подтверждает слепоту международных союзников киевского режима в политическом плане. Василий Небензя добавил, что ранее руководство стран-членов Североатлантического альянса поспешило отвергнуть инициативы Кремля.

Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, всу, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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