Небензя: голосование СБ ООН по Украине вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация

Постпред РФ при ООН рассказал о том, почему страны отказались принимать документ.

Российский представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что голосование Совета Безопасности ООН по Украине вывело на чистую воду те страны, которым важнее политизация вопроса, а не оказание мирному населению гуманитарной помощи. Дипломат оценил журналистам голосование по российскому проекту резолюции.

Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что на заседании СБ ООН по итогам голосования страны не поддержали российский проект резолюции РФ. За данный документ выступили Россия и Китай, против - ни одного члена Совбеза. Воздержались от принятия решения 13 стран. В их число входят Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций