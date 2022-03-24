Постпред РФ при ООН назвал виновных в том, что мирное население не может покинуть опасные места на Украине.

Небензя: действия националистов на Украине привели к гуманитарному кризису. Такое заявление постоянный представитель РФ при ООн сделал в рамках выступления на заседании Генеральной Ассамблеи. По мнению дипломата, преступники поняли, что им придется ответить за действия, которые совершались на протяжении восьми лет. Небензя подчеркнул, что местные националисты используют гражданское население как "живой щит" и препятствуют выходу мирных жителей из опасных регионов.

Мы сразу декларировали, что не будем наносить удары по гражданским объектам. Поняв это, радикалы стали размещать в жилых кварталах тяжелые вооружения, не давать населению выходить из городов по гуманитарным коридорам. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский дипломат заметил, что именно эта деятельность украинских националистов спровоцировала гуманитарный кризис на Украине. По мнению РФ, западный проект резолюции по Украине в ГА ООН рисует ложную и одномерную картину происходящего, а также принципиально игнорирует причины кризиса.

Небензя: Россия призывает не поддерживать западный проект резолюции ГА ООН по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций