Постпред РФ при ООН рассказал о том, чем РФ нравится текст, предложенный ЮАР.

Небензя: Россия призывает не поддерживать западный проект резолюции ГА ООН по Украине. Постоянный представитель РФ при ООН заметил, что Москва предлагает иностранным коллегам обратить внимание на текст ЮАР. Такой информацией дипломат поделился с журналистами на заседании Генеральной Ассамблеи в ООН. По мнению постпреда, текст партнеров из ЮАР близок по своему содержанию к российскому гуманитарному проекту в Совете Безопасности.

Хочу призвать все здравомыслящие и не парализованные блоковой дисциплиной страны не поддерживать внесенный западными странами проект. Мы отмечаем инициативу партнеров из ЮАР, внесших альтернативный текст. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат рассказал на выступлении, что Западная резолюция только подтолкнет Киев к сохранению нереалистичных позиций в конфликте с российской стороной. Небензя считает, что соавторы франко-мексиканского проекта ставят перед собой другую задачу - дополнить проголосованный на заседании от 2 марта Генассамблеей текст еще одним антироссийским документом.В РФ уверены в том, что документ еще больше ухудшит урегулирование вопросов по Украине.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

