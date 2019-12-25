Постпред РФ при ООН рассказал об опасности деятельности, которая велась на базе Харьковского института.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя считает, что факты говорят о причастности США к управлению биолабораторий на Украине. Такое мнение дипломат высказал на заседании Совета Безопасности. Он напомнил коллегам о том, что Вашингтон говорит о своей непричастности к управлению данными учреждениями, но есть данные, указывающее на обратное.

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Дипломат рассказал о том, что российское министерство по обороне изучает полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США, а также стран-союзников по НАТО. В текстах упоминается о том, что США помогали не местному Минздраву, как утверждают американцы, а Минобороны. Небензя заметил, что общий объем финансирования работ на Украине со стороны США составил 32 миллионов долларов. Дипломат уточнил, что Харьковский институт собирал штаммы высокопатогенных вирусов птичьего гриппа.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций