Постпред РФ в ООН напомнил о том, что Киев не выполнил "Минские соглашения".

Российскиц постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал, что Москва готова к сценарию, при котором цели специальной военной операции были бы достигнуты мирным путем. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете Безопасности ООН. Спикер пояснил, что СВО на территории Украины завершится только тогда, когда будут достигнуты все ее цели за счет переговоров или военными средствами. Речь идет о том, что с территории Украины для РФ не будет исходить угроза и не будет фиксироваться дискриминация для русскоязычного населения страны. По мнению Небензи, киевский режим и его западные спонсоры не сделали никаких выводов из украинского кризиса.

Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что если бы киевский режим выполнил "минские соглашения", которые ранее были утверждены резолюцией СБ ООН, то "все могло завершиться иначе". Дипломат напомнил, что такой способ решения конфликта не входил в плены украинского президента Владимира Зеленского, его предшественников, а также стран-гарантов Германии и Франции. Таким образом спикер оценил высказывания по теме экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Небензя: РФ не преследовала цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

