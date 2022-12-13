Небензя: РФ не преследовала цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины

Постпред РФ в ООН оценил реакцию Запада на СВО.

Российски постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал о том, что Москва не преследовала перед собой цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН, комментируя проведение специальной военной операции. Он пояснил, что противостояние на СВО идет с "преступным националистическим режимом", который пришел к власти в 2014 году, а не с украинским народом. Он задал коллегам вопрос о том, что требуется для того, чтобы в регионе наступил мир.

Этот вопрос тем более закономерен в условиях, когда киевский режим и его западные спонсоры пытаются представить дело так, как будто целью СВО является уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя добавил, что в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного государственного переворота власти в Киеве сменились. Тогда Киев провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию "нацистских приспешников". Небензя считает, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО.

Фото и видео: Организация Объединенных наций