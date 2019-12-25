Неадекватный мужчина устроил стрельбу в военкомате на Васильевском острове

Мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику.

Около полудня в понедельник, 9 ноября, неизвестный вошел в помещение на Большом проспекте Васильевского острова, 55, и, очень сильно разозлившись, открыл огонь из самодельного пистолета, сообщил 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Сотрудник отделения военкомата решил остаться анонимным, однако сообщил, что зашел неадекватный мужчина около 60 лет и начал стрельбу. Никто не пострадал. Мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику.

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Фото: Piter.TV