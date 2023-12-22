Неадекватная девушка напала на продавца в Невском районе

Нападавшая находилась под воздействием неустановленных веществ. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В субботу, 2 марта, из ТРК на проспекте Большевиков госпитализировали 17-летнюю девушку в тяжёлом состоянии с токсическим действием неуточнённых веществ. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что несовершеннолетняя нигде не работает и не учится. Находясь в ТРК, она вела себя неадекватно и напала на одного из продавцов.

Семья подростка неполная, на учёте в ПДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на Лени Голикова 12-летняя школьница выпала из окна пятого этажа.

Фото: Piter.TV