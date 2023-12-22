На Лени Голикова 12-летняя школьница выпала из окна пятого этажа

Девочка в крайне тяжелом состоянии помещена на отделение реанимации.

Вечером в воскресенье, 3 марта, в экстренные службы поступило сообщение о падении 12-летней девочки с высоты пятого этажа дома по улице Лени Голикова. Об этом сало известно Piter.TV.

Установлено, что пострадавшая учится в шестом классе. Она выпала из окна по месту жительства в однокомнатной квартире. Девочке диагностировали кататравму, ушиб правого легкого, печени, селезенки, закрытый перелом грудины без смещения, многооскольчатый перелом крестца, закрытый перелом костей голени со смещением, оскольчатый перелом обеих пяточных костей.

Школьница в крайне тяжелом состоянии помещена на отделение реанимации. Семья пострадавшей полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину в носках нашли под окнами на Стачек.

Фото: Piter.TV