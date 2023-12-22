Мужчину в носках нашли под окнами на Стачек

Как выяснилось, пострадавший выпал из окна квартиры на третьем этаже, где распивал спиртные напитки с новыми приятелями.

Утром в среду, 21 февраля, в экстренные службы обратилась петербурженка, которая сообщила, что у её дома по проспекту Стачек лежит мужчина в носках. Позже было установлено, что он выпал из окна третьего этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

В съёмной квартире на третьем этаже полицией были задержаны трое граждан - жители Кемеровской области и Татарстана, а также гражданин Беларуси. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанных, они познакомились с мужчиной по имени Александр у дома. Он предложил им выпить, затем они пригласили нового приятеля в свою квартиру. Во время застолья мужчина начал вести себя неадекватно, бегать по квартире и стучать в двери. Полчаса спустя один из собутыльников заметил открытую дверь балкона и обнаружил мужчину на земле.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, эпидуральной гематомой, ушибом правого легкого, переломом костей таза, в тяжёлом состоянии. В отношении его новых знакомых составлены административные протоколы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали двоих молодых людей за избиение прохожих на камеру.

Фото: Piter.TV