Каждый четвертый петербуржец не приходит за вторым уколом "Спутника V"

Горожане не соблюдают промежуток в 21 день или заболевают.

Каждый четвертый петербуржец не приходит прививаться второй дозой вакцины "Спутник V" через 21 день. Такую тенденцию заметили сами горожане, обсуждающие вакцинацию в соцсетях. Об этом рассказала "Фонтанка" со ссылкой на городской комздрав.

По словам чиновников, на деле не более 1% горожан не получают вторую дозу вакцины. Это объясняется тем, что некоторые люди не соблюдают строгий промежуток в 21 день между вакцинациями, а некоторые к моменту второй прививки заболевают, в том числе ОРВИ.

Также в Смольном рассказали о процедуре получения сертификата о вакцинации.

Фото: Piter.TV