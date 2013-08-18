Не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей в 2022 году

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.

Не облагаемый налогом процентный доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей в 2022 году. Об этом рассказали представители регулятора. В ЦБ уточнили, что речь идет о гражданах, располагающих в кредитных отделениях вкладами на сумму, превышающую один миллион рублей. Они должны будут платить государству налог в том случае, если их процентный доход будет более 85 тысяч рублей. Впервые данное нововведение вступит в силу со следующего года (и до 1 декабря 2022 года).

Напомним, что проценты по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13% с 1 января 2021 года. В это налогообложение попадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, которые были выплачены физическому лицу за год. Из суммы вычитается необлагаемый процентный доход. Показатель рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ.

Накануне Банк России накануне повысил ключевую ставку до 8,5%.

Фото: Piter.tv

