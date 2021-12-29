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Не менее 12 человек погибли в результате давки в храме в Индии

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Еще 13 жителей региона Кашмир и Джамму пострадали.

Не менее 12 человек погибли в результате давки в храме в Индии. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства ANI. В СМИ сослались на данные, предоставленные министерством обороны. Глава профильного ведомства Раджнатха Сингх уточнил, что пострадавшими считаются еще 13 человек. Инцидент зафиксирован на территории Джамму и Кашмире в ночное время в пещерном религиозном объекте Вайшно-деви. 

По предварительным сведениям, массовая давка возникла  из-за конфликта между паломниками. Глава правительства Индии Нарендра Моди объявил нации о компенсациях в размере 200 тысяч рупий (примерно 2,7 тысячи долларов) родственникам жертв. Кабинет министров также выплатит по 50 тысяч рупий (670 долларов) пострадавшим.

В Архангельске произошла массовая драка.

Фото и видео: YouTube / WION

Теги: давка, индия, кашмир, храм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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