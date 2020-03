Анна Попова рассказала о том, что не дает организму повторно заболеть инфекцией.

Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу. Об этом в интервью Владимиру Познеру рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным "РИА Новостей", эксперт выступила в эфире на Первом канале.

По словам специалиста, иммунитет к заболеванию вырабатывается после перенесенной инфекции. Анна Попова опирается на собственные исследования Роспотребнадзора. Ученые смогли подтвердить выработку в крови иммуноглобулина M и G у бывших пациентов с коронавирусом. Именно эти антитела защищают от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в мире наблюдается более 360 тысяч заражений инфекцией крорнавируса. На данный момент уже более 100 тысяч пациентов излечились.

В Роспотребнадзоре призвали ужесточить ответственность за нарушение карантина.

