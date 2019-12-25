Анна Попова объяснила, когда россияне смогут снять медицинские маски.

Названо условие отмены масочного режима из-за COVID-19 в России. Об этом рассказала на российском телевидении глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница напомнила, что использование индивидуальных средств защиты необходимо в качестве профилактики инфекционных заболеваний в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова добавила, что пока эта планка не достигнута. Она призвала россиян беречь свое здоровье и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.