Об этом рассказал глава "Вектора" Ринат Максютов.

Названо условие для превращения эпидемии коронавируса в сезонную. Об этом директор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал в эфире телеканала "Первый". Специалист считает, что инфекция может начать распространяться по миру сезонно. Такая обстановка дел станет возможна, если больше половины жителей планеты получат иммунитет к SARS-CoV-2.

Но для того чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу прокомментировал спикер

Медик уверен, что "иммунная прослойка" общества для того, чтобы сделать коронавирус сезонным, должна быть в пределах 50-60%. Увеличить показатель стойкости человеческого иммунитета в будущем можно будет за счет вакцинации от COVID-19 и за счет переболевших инфекцией. Ринат Максютов добавил, что на данный момент врачам не известны случаи повторного заражения коронавирусом.

Два препарата получили положительный результат для лечения COVID-19.