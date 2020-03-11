Семь человек пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия"

Днем 11 марта на 100-м километре автодороги "Скандинавия" произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По имеющимся данным, на трассе столкнулись две иномарки и два грузовика. "КамАЗ" выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль марки Ford. От удара Ford отбросило в Audi и грузовой автомобиль Volvo. В результате пострадали семь человек. Одного из них увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Очевидцы также сообщали о трех зажатых в салоне иномарки людях. Их доставали из машины спасатели совместно с сотрудниками скорой помощи.
По факту случившегося ведется проверка.
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Видео: Piter.TV
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