Семь человек пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия"

Одного из них увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Днем 11 марта на 100-м километре автодороги "Скандинавия" произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По имеющимся данным, на трассе столкнулись две иномарки и два грузовика. "КамАЗ" выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль марки Ford. От удара Ford отбросило в Audi и грузовой автомобиль Volvo. В результате пострадали семь человек. Одного из них увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Очевидцы также сообщали о трех зажатых в салоне иномарки людях. Их доставали из машины спасатели совместно с сотрудниками скорой помощи.

По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы публиковали момент того, как на улице Дыбенко трамвай протаранил Chevrolet.

Видео: Piter.TV