"Единая Россия" хочет обеспечить себе конституционное большинство.

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму. ЕР планирует обеспечить себе конституционное большинство за счет одномандатных округов. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Это является наиболее вероятным развитием событий. Партия может рассчитывать на 43-45% голосов по списками при рейтинге 32,5-34,2% на данный момент. Больше мандатов единороссы получат за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%. В результате партия получит 55% мандатов по списку (или 127 кресел из 225).

Не исключено, что одна из партий преодолеет барьер и будет оппонентом ЕР. Это станет вторым сценарием. Третим вариантом станет возможное участие Путина, который возглавит ЕР на выборах в Госдуму.

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