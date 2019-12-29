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Комитет ГД поддержал размещение органов госвласти не только в Москве

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Правительственные институты могут перенести в другие регионы страны.

Госдума поддержала размещение органов госвласти не только в Москве. Об этом заявили представители комитета по госстроительству и законодательству. Изменения предполагают правки в статью 70 главы 3 о"Федеративном устройстве".

Авторами проекта выступили сопредседатели рабочей группы по внесению правок в Конституцию. Речь идет о парламентарии Павле Крашенинникове и сенаторе Андрее Клишасе.

Ранее в Госдуме рассмотрят поправки о принципах проведения народного голосования по изменениям в Конституции.

Теги: госдума, конституция, органы государственной власти, правки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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