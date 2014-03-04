Названы вакансии с зарплатой от 250 тысяч рублей в Петербурге

Самую высокую зарплату готовы платить NodeJS-разработчику в сфере финтеха и блокчейна – от 350 тыс. рублей в месяц.

В среду, 7 июля, аналитики онлайн-сервиса SuperJob поделились с Piter.tv данными о самых дорогостоящих вакансиях в Петербурге.

Так, самую высокую зарплату (от 350 тысяч рублей) предлагают NodeJS-разработчику в сфере финтеха и блокчейна. Будущий сотрудник может работать удаленно с гибким графиком.

На втором месте расположилась вакансия backend-разработчика, которому готовы платить от 345 тысяч рублей в месяц. Специалист должен обладать опытом работы от 3-х лет и знать разные языки программирования. За это работодатель готов оплатить переезд при релокации.

За вакансию руководителя отдела веб-разработки предлагают уже от 260 тысяч рублей. Соискатель должен владеть техническим английским языком, а также иметь опыт работы на позиции программиста-разработчика от 5-ти лет. Успешного кандидата ждут скидки на продукцию партнеров компании и возможность удалённой работы для прохождения испытательного срока.

Врач психиатор-нарколог может получить до 250 тысяч рублей. Работодатель готов предоставить жилье для иногородних.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий закрывает вакансия менеджера по продажам с заработной платой до 250 тысяч рублей. В качестве бонусов: бесплатные обеды, процент с продаж и доставку до метро транспортом компании.

Отмечается, что в целом по России лидируют вакансии в сфере IT. Также востребованы руководители среднего звена во многих сферах: строительстве, производстве, продажах, маркетинге.

Ранее мы писали, что аналитики выяснили, кому в Петербурге готовы платить большую зарплату.

Фото: Piter.tv