Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Петербурге

Больше всего в городе получают менеджеры по продажам в сферах промышленного оборудования, недвижимости и инфотехнологий.

Стало известно, какие вакансии в Петербурге оплачиваются выше всего. Соответствующие данные за минувший февраль проанализировали специалисты HeadHunter по северо-западу.

Средняя зарплата для специалистов из разных сфер к февралю составила 45 тысяч рублей, но петербуржцы рассчитывают на 50 тысяч рублей. Самыми денежными вакансиями, работа на которых оценивается от 365 до 500 тысяч рублей, стали менеджер по продажам в сферах промышленного оборудования, недвижимости и инфотехнологий, пластический хирург, iOS-разработчик, директор по привлечению инвестиций и несколько узких специалистов из области информационных технологий.

Также аналитики отметили, что легче всего в Петербурге устроиться на работу представителям сфер продаж, работникам производства и IT-специалистам. Также востребованны связанные с недвижимостью специалисты, курьеры, секретари и офис-менеджеры, а также маркетологи и работники гостинично-ресторанного бизнеса.

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Фото: pixabay; HeadHunter