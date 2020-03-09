Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

Вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру.

Эпидемия коронавируса сохранится до июня 2020 года. Об этом сообщил глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По мнению эксперта, в будущем меры меры контроля вируса изменятся. От предотвращения вывоза они будут направлены к пресечению привозных случаев.

Отметим, чтотсогласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру. От заражения скончалось не 3 820 человек, выздороветь удалось свыше 61 тысячи пациентов.