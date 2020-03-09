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Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

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Вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру. 

Эпидемия коронавируса сохранится до июня 2020 года.  Об этом сообщил глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По мнению эксперта, в будущем меры меры контроля вируса изменятся. От предотвращения вывоза они будут направлены к пресечению привозных случаев.

Отметим, чтотсогласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру.  От заражения скончалось не 3 820 человек, выздороветь удалось свыше 61 тысячи пациентов.

Теги: covid-19, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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