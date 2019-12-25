Две сферы предпринимательства не затронет пандемия коронавирусной инфекции.

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса. Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка. Специалисты считают, что от распространения инфекции в экономическом плане не пострадают в строительной и сельскохозяйственной отраслях. Они будут хорошо себя чувствовать даже в период пандемии. Банкам удается привлекать заемные средства на данные сферы предпринимательства даже в сложный период.

Они относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется прокомментировали в МКБ

Сотрудники СКБ рассчитывают, что в условиях продления нерабочих дней по стране правительство окажет малому и среднему бизнесу необходимую финансовую поддержку. накануне президент России продлил срок самоизоляции до конца апреля. Глава государства добавил, что работники сохранят при этом свою зарплату.

Стали известны последствия влияния коронавируса для российского бизнеса.