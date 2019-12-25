Стали известны последствия влияния коронавируса для российского бизнеса

Данные об итогах сообщили в РБК со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

Как сообщил РБК, стало известно, сколько бизнесменов в России могут прекратить работу из-за распространения коронавируса COVID-19. Число предпринимателей достигает трех миллионов человек.

Президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова отметила, что в настоящее время важно сохранить основную часть бизнеса. По данным опроса ТПП, треть предприятий малого бизнеса считает, что даже с учетом снижения спроса из-за влияния инфекции может продержаться еще квартал.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге собираются поддерживать малый бизнес, пострадавший от коронавируса. В частности, Беглов предложил поддержать предприятия, подверженные сокращению рабочих мест – установить льготы по страховым взносам. Малые предприятия в сфере туризма, общепита культуры, спорта, организации досуга и развлечений могут получить увеличенные налоговые льготы, отметил губернатор.