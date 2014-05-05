Названы самые выгодные для россиян международные направления на майские праздники

"Яндекс Путешествия" сообщили о статистике по наиболее доступным и дорогостоящим поездкам для россиян во время весенних праздничных дней.

Белоруссия, Узбекистан и Казахстан стали наиболее выгодными по совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года международными направлениями для отдыха для граждан России. Соответствующими данными журналистами поделились представители портала "Яндекс путешествия" в проведенном исследовании. Согласно приведенным статистическим сведениям, Белоруссия по совокупным затратам составит 23,5 тысяч рублей для туристов, Узбекистан обойдется в 24,4 тысячи рублей, а в Казахстан - в 28,7 тысяч рублей. Более дорогими международными направлениями для россиян по совокупным затратам считаются Кыргызстан - 41,4 тысячи рублей, Турция - 42,8 тысячи рублей и Китай - 48,4 тысяч рублей.

Внутри страны наиболее выгодными маршрутами станут Башкирия, Архангельская и Саратовская области. Речь идет о сумме затрат на отдых, включая только перелет и проживание, 15,4 тысячи, 15,6 тысячи и 16,3 тысяч рублей. Дороже же всего отправиться отдыхать в Оренбургскую область - 18,1 тысяч рублей, Красноярский край - 18,4 тысяч рублей и в Волгоградскую область - 20,3 тысячи рублей. В сегменте железнодорожных поездок наименьшей суммарной средней стоимости выделяются Минеральные Воды, Краснодар и Ярославль. Наибольшие затраты фиксируются в Саратове, Волгограде и Нижнем Новгороде.

