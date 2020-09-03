На первое место половина опрошенных поставила московскую станцию.

Названы самые уродливые станции метро в России. Рейтинг составили пользователи сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru. Путешественники заявили, что самой неудобной и некрасивой станцией подземки является "Выхино" в Москве. За нее проголосовали 50% опрошенных. На второй позиции в списке значится "Козья Слобода" в Казани (15% голосов), а на третьей - "Двигатель Революции" в Нижнем Новгороде (12%).

В топе худших станций метро России оказались: "Девяткино" в Петербурге с 10,5%, "Победа" в Самаре (5,7%), "Маршала Покрышкина" в Новосибирске (4%) и "Уральская" в Екатеринбурге (1%).

В Москве тестируют оплату проезда по скану лица.

Фото: Piter.tv