После выхода на пенсию россияне становятся охранниками и уборщицами

Однако сохранить свои прежние рабочие места смогут 60% пенсионеров.

После выхода на пенсию работать продолжают 40% россиян. Но не всем им удастся сохранить свои прежние рабочие места. Об этом сообщает "РГ", опираясь на исследования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

60% из тех, кто будет работать в пенсионном возрасте, останутся на прежней работе и 40% пенсионеров придется сменить сферу трудовой деятельности. На своих должностях остаются руководители и высококвалифицированные специалисты, меняют место те, кто работает в сфере торговли или не имеет образования. Такие пенсионеры начинаю работать сторожами, дворниками (чаще всего мужчины), уборщицами, консьержками, билетными контролерами (женщины).

Наблюдается и заметное смещение в сторону неоформленной занятости: среди пенсионеров, сменивших работу, доля занятых на неформальной основе в три раза превышает аналогичный показатель для тех, кто сохранил прежнее рабочее место. Национальный исследовательский университетй "Высшая школа экономики"

На пенсии люди работают, в среднем, 6,4 года.

Ранее в Петербурге прошел забег против повышения пенсионного возраста.

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