Россияне планируют отметить 8 марта в Праге

Выявлены самые популярные направления для путешествий в Международный женский день.

Многие россияне планируют отметить Международный женский день в Праге. Об этом свидетельствуют данные о бронировании сервиса для путешественников Biletix с 6 по 10 марта.

На втором месте рейтинга оказался Стамбул, на третьем – остров Бали. Также в десятку зарубежный направлений вошли: Тель-Авив, Барселона, Нячанг, Тиват, Рим и Париж, Ереван. Отметить 8 марта за границей предпочли 35% путешественников (больше на 2%, чем в 2018).

Остальные россияне собираются путешествовать по своей стране. Самые популярные направления в этот период времени - Москва, Сочи и Симферополь. По сравнению с 2018, на время праздников цены на авиабилеты выросли на 24%

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