В комтрансе назвали самые популярные маршруты петербургских электричек лета 2021 года

За два первых месяца лета электрички перевезли более 9 млн пассажиров.

В четверг, 26 августа, в пресс-службе комитета по транспорту рассказали, какими маршрутами пригородных электричек этим летом чаще всего пользовались горожане.

Так, за июль и июнь перевезли чуть больше 9 млн пассажиров. Так, самым популярным оказалось Московское направление. "Ласточка", которая курсирует на участке Колпино – Обухово, доставила более 2 950 081 пассажира.

На втором месте оказался маршрут курортного направления. К пляжам Финского залива в первые два месяца прибыли 2 771 789 пассажиров. В часы пик плотно было на отрезке Зеленогорск – Удельная.

На третьем месте оказалось Витебское направление, которое выбрали 2 738 448 раз. Самым востребованным в час-пик оказался участок Купчино – Павловск.

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Фото: Piter.tv