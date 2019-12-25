В комтрансе назвали самые популярные маршруты петербургских электричек лета 2021 года

В четверг, 26 августа, в пресс-службе комитета по транспорту рассказали, какими маршрутами пригородных электричек этим летом чаще всего пользовались горожане.
Так, за июль и июнь перевезли чуть больше 9 млн пассажиров. Так, самым популярным оказалось Московское направление. "Ласточка", которая курсирует на участке Колпино – Обухово, доставила более 2 950 081 пассажира.
На втором месте оказался маршрут курортного направления. К пляжам Финского залива в первые два месяца прибыли 2 771 789 пассажиров. В часы пик плотно было на отрезке Зеленогорск – Удельная.
На третьем месте оказалось Витебское направление, которое выбрали 2 738 448 раз. Самым востребованным в час-пик оказался участок Купчино – Павловск.
Ранее мы писали, что в Петербурге пассажирам вокзалов вернули три тысячи забытых вещей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все