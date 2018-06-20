Роструд назвал рейтинг самых опасных профессий в России

Большая часть несчастных случаев приходится на строителей.

В Роструде рассказали о самых опасных профессиях в России. По данным ведомства больше всего смертельных случаев произошло в России со строителями.

Из общего количества происшествий (100%) на стройплощадке пострадали 21%. Второе место занимает деревообрабатывающее производство – 17%. Следом идут сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство. Суммарно в этих сферах произошло 13% несчастных случаев.

Специалисты отмечают, что половина несчастных случаев произошла из-за плохой организации труда: нарушение дисциплины, плохая информированность работников о технике безопасности и др.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Минтруде заявили о снижении смертности на производстве.

Видео: Piter.tv