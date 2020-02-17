В антирейтинг попали три региона.

Названы самые криминальные российские города для ресторанов и магазинов. Эксперты "Delta Системы безопасности" составили рейтинг криминогенности по стране. Результаты исследования опубликовали "РИА Новости".

Больше всего угроз подстерегает бизнес в Уфе, Набережных Челнах и Сочи. В регионах 70% случаях противоправных действий происходит под воздействием алкоголя. В 30% причинами становятся доступность имущества в ночное время и открытая выкладка товара на витринах.

Самая безопасная территория - в городах-миллионниках. В рейтинге спокойствия отмечены Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Петербург, Новосибирск и Москва.

Ранее Piter.tv писал о том, что у пенсионерки из Петербурга похитили драгоценности под видом снятия порчи.

