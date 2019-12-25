Названы самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

По прогнозам аналитиков, количество заразившихся коронавирусом горожан может вырасти в 2 раза.

В Петербурге с каждым днем слабнет режим самоизоляции, при этом пандемия коронавируса в городе еще не подошла к концу. Об этом заявил руководитель группы по математическому моделированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков в беседе с "КП-Санкт-Петербург".

По пессимистичным прогнозам аналитиков, к концу мая число заболевших COVID-19 в Петербурге может вырасти в 2 раза и достичь отметки в 12 тысяч человек. Эпидемиологическая ситуация в городе может ухудшиться, когда горожане выйдут на работу. По словам Боровкова, любое снижение самоизоляции неизбежно приведет к интенсификации общения. В связи с этим одной из самых опасных зон в городе, где с большой вероятностью можно будет заразиться коронавирусом, является общественный транспорт.

Второе место по опасности заражения занимают рабочие опен-спейсы или большие офисы. В коллективе очень сложно соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и сидеть в маске на протяжении всего рабочего дня.

По мнению эксперта, сейчас основное внимание стоит уделить так называемому коэффициенту репродуктивности R0. Он оценивает сколько один заболевший может в среднем заразить людей за сутки. В настоящий момент этот коэффициент находится на достаточно высоком уровне (больше единицы). Пока он не снизится, говорить о выходе на долгожданное плато нельзя.

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