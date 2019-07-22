Эксперты назвали регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент оказался в Ингушетии – 118,4, в то время, как по всей России этот коэффициент составил – 0,5.

Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. RT составил рейтинг регионов с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.

Коэффициент напряженности – отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях. Самый высокий коэффициент оказался в Ингушетии – 118,4, в то время, как по всей России этот коэффициент составил – 0,5.

Далее идут Чечня с коэффициентом 23,8, Дагестан – 18,6, Северная Осетия - 6,1, Республика Тыва - 5,2.

Самый низкий показатель (0,1) обнаружили в и Еврейской автономной области и Амурской области.

Максим Орешкин: в России наблюдается дефицит труда.

Видео: Piter.TV