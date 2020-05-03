Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 3 мая

В России на данный момент зарегистрировано 134 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

К утру 3 мая в России зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%. По регионам новые случаи распределены следующим образом.

На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5948 заболевших. Далее идет Подмосковье (822 человека) и Петербург (295 человек). После них в списке идут Нижегородская (252) и Мурманская (238) области, Дагестан (136 человек), Кабардино-Балкария (90), Башкирия (87), Брянская (86) и Самарская области (85 человек), Тульская область (83 человека) и Краснодарский край (82 человека), Ярославская и Астраханская области (по 76 человек).

Остальные регионы указаны на схеме.

Глава ООН Антониу Гутерриш выступил против распространения лживой информации о коронавирусе COVID-19. Он обратил внимание, что мир захлестывает волна дезинформации о COVID-19. Ненависть распространяется быстрее, чем сам вирус. Мир должен объединиться и против этой болезни, считает генсек организации.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте