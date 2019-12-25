По стране новыми пациентами с коронавирусом стали 196 человек в 16 регионах страны.

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 27 марта. Информацией с журналистами поделился оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Москве зарегистрировано 157 новых случаев заражения COVID-19. В Крыму заразились 12 человек, в Московской области - 8, в Волгоградской - 3 человека. По два новых пациента выявлено в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному зараженному нашли в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях. Также вирусом заразилось по одному жителю Дагестана и Татарстана. За последние сутки по стране положительный тест на наличие инфекции подтвержден у 196 человек в 16 регионах. Общее количество пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.

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