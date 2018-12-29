В ближайшем будущем водителей и продавцов заменят роботы

Именно в эти две профессии внедряется наибольшее количество роботических сервисов.

В недалеком будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец. Эксперты считают, что это будет связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса. Об этом в эфире "Культуры" заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

Именно в эти две профессии внедряется наибольшее количество роботических сервисов. К тому же, на сегодняшний день, технологии появляются и распространяются намного быстрее, чем раньше.

Есть статистика, что сейчас в среднем новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем, например, 100 лет назад. Евгений Кузнецов

Недавно Ольга Васильева (министр просвещения) сказала, что роботы заменят людей только в 2% профессий.

Ранее на Piter.TV: Японцы научили робота работать в паре с человеком.

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