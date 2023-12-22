Названы причины задымления в Елизаветинской больнице

Пожар произошел в одном из крупнейших медицинских учреждений Северной столицы.

Задымление произошло в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. Инцидент произошел в административной части больницы, где не было пациентов. 40 человек персонала были эвакуированы со второго этажа до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе Елизаветинской больницы заявили, что задымление происходило без открытого возгорания. Возможно, его причиной стало короткое замыкание. Больница продолжает работать в штатном режиме. Распространения пламени по зданию и полной эвакации удалось избежать.

Фото: Kandinsky 3,0