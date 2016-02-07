Эксперт объяснил, почему диетическую еду лучше готовить в микроволновке.

Названы преимущества микроволновки перед плитой и духовкой. Об этом журналистам радио Sputnik рассказала доктор биологических наук Ольга Багрянцева. Эксперт пояснила, что волны глубже проникают в пищу, поэтому быстрее ее нагревают. Этот существенно сокращает время готовки. Также еда после использования СВЧ-печи по внутренней структуре и питательной ценности не отличается от той, которая приготовлена на огне.

Эксперт заметила, что диетическую пищу лучше готовить именно в микроволновке. В этом случае на еде не будет образовываться золотистая корочка.

Она содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие Ольга Багрянцева, доктор биологических наук

Эксперт напомнила о продуктах, которые нельзя помещать в СВЧ-печи. В частности, в ней нельзя варить яйца, а также помещать еду в металлических контейнерах. В последнем случае воникнет разряд, который может привести к сгоранию микроволновки.

Развеян популярный миф о микроволновках.