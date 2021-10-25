  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:03
132
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Екатеринбурге пострадали два человека при розжиге духовки

0 0

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами тела.

В Екатеринбурге пострадали два человека из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службы ГУМВД по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 24 октября в многоэтажном доме по улице Московская. В результате ЧП пострадали два человека – мужчина и женщина. Они были доставлены в медицинское учреждение с ожогами тела.

По предварительным данным, пострадавшие долго искали спички, чтобы зажечь газовую конфорку в духовке, пока шел газ, в результате чего произошло его скопление, а затем – хлопок, когда огонь удалось добыть.

Разрушений в квартире нет. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в интернете появилось видео взрыва на рязанском заводе "Эластик".

Видео: Telegram / URA.RU

Теги: взрыв газа, духовка, екатеринбург, утечка газа, хлопок газа
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии