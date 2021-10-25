В Екатеринбурге пострадали два человека при розжиге духовки

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами тела.

В Екатеринбурге пострадали два человека из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службы ГУМВД по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 24 октября в многоэтажном доме по улице Московская. В результате ЧП пострадали два человека – мужчина и женщина. Они были доставлены в медицинское учреждение с ожогами тела.

По предварительным данным, пострадавшие долго искали спички, чтобы зажечь газовую конфорку в духовке, пока шел газ, в результате чего произошло его скопление, а затем – хлопок, когда огонь удалось добыть.

Разрушений в квартире нет. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в интернете появилось видео взрыва на рязанском заводе "Эластик".

Видео: Telegram / URA.RU