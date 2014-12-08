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В Сети появилось видео взрыва на рязанском заводе "Эластик"

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Его запечатлели камеры видеонаблюдения.

В Сети появилось видео взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области. Момент был запечатлен камерами видеонаблюдения.

Инцидент произошел 22 октября в поселке Лесной Шиловского района, когда у рабочих началась смена. На заводе "Эластик" начался пожар, после чего прогремел взрыв в цехе по производству пороха. Само возгорание началось с ленты конвейера.

В результате взрыва погибли 17 человек. В МЧС установили причину возгорания на заводе - нарушение технологического процесса. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом.

Видео: Telegram / Baza

Теги: взрыв, видео, завод, рязанская область
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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