В Сети появилось видео взрыва на рязанском заводе "Эластик"

В Сети появилось видео взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области. Момент был запечатлен камерами видеонаблюдения.
Инцидент произошел 22 октября в поселке Лесной Шиловского района, когда у рабочих началась смена. На заводе "Эластик" начался пожар, после чего прогремел взрыв в цехе по производству пороха. Само возгорание началось с ленты конвейера.
В результате взрыва погибли 17 человек. В МЧС установили причину возгорания на заводе - нарушение технологического процесса. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом.
Видео: Telegram / Baza
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